Kangal’a polis merkezi amirliği binası yapılacak

İlçeye kazandırılacak olan Kangal Polis Merkez Amirliği binası için Vali Davut Gül, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan hazırlanan protokolü imzaladı. Protokol töreninde konuşan Vali Gül, merkezi hükümetin olabildiğince her alanda yatırımlar yaptığına dikkati çekerek,"Güvenlik kuvvetlerimizin daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için Kangal Belediyemiz yerel yönetim olarak yeni bir bina inşa edecek. Eski yapının depreme dayanıksız olması nedeniyle yapılacak olan binayı Kangal Belediyemiz yapacak. Güvenlik güçlerimizin fiziki şartları ne kadar iyi olursa vatandaşa hizmet o kadar rahat ve kolay olur. Bu inşaatı Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Kangal Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği binasının uzunca bir süredir atıl durumda olduğunu ifade ederek,"Kent güvenliği açısından da bina sıkıntılı idi. Belediye başkanımızdan bu konuda yardım talebinde bulunmuştuk. Yardımın konusu binanın deprem güvensizliği ve çalışma koşullarına elverişli olmaması nedeniyle yıkılarak yerine yeni bir bina yapılması idi. Sayın başkanımız bu konudaki talebimizi uygun karşıladılar. Encümenden aldıkları kararla da bize destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Kangal İlçe Belediye Başkanı Mehmet Öztürk de güvenlik güçlerinin göz bebekleri olduğunu belirterek,"Elimizde imkanlarımız var. Bu teşkilata böyle bir yapıyı inşa etmekten bende şeref duyacağımı belirtiyorum. Bunun dışında da imkanlarımız ölçüsünde yapmamız gereken neler varsa biz bunları da yapmaya talibiz. Bölgemiz, ilimiz ve ilçemizle bir bütünüz. Dolayısıyla kamu adına yapılması gereken tüm çalışmalar içerisinde biz Kangal Belediyesi olarak varız ve devam edeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Kangal İlçe Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ilçeye kazandırılacak olan ilçe emniyet müdürlüğü polis merkezi amirliği binasının protokolünü imzaladı.