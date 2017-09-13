Kerem Kılıçdaroğlu cuma günü birliğine teslim olacak

CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında 12 Eylül darbesinin toplumda derin yaralar açtığını söyleyerek, "Bundan 37 yıl önce gerçekleşen darbe toplumda derin yaralar açmış idamlar, işkenceler, gözaltılar, yakınlan tonlarca kitap, işten atmalar, vatandaşlıktan çıkarmalar toplumda büyük travmalar yaratmış siyasi partilere kapatılarak bugünkü siyasi koşulların ve cemaatlerin önü açılmış demokrasimiz ciddi yaralar almıştır. 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetliyoruz. Kaybettiğimiz tüm vatandaşları şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.

Sivas’ta piyade er olarak kısa dönem askerlik yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun cuma günü kente gelerek birliğine teslim olacağını ifade eden Karasu, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nın oğlu Kerem Kılıçdaroğlu askerlik görevini Sivas’ta yapacaktır. Kendisi cuma günü birliğine teslim olacaktır. Kerem bey birileri gibi vatani görevini ne bedelli ne de çürük raporu alarak yapmamıştır. Her Türk evladının onur ve şerefle yerine getirdiği askerlik görevini piyade er olarak yapacaktır" dedi. Karasu, Kerem Kılıçdaroğlu’nu anne Selvi Kılıçdaroğlu’nun Sivas’a getirerek birliğine teslim edeceğini söyledi.

Karasu, belediye tarafından değiştirilen halk otobüsü güzergahları nedeniyle şikayet telefonları aldığını belirterek, "Otobüs güzergahların değişmesinden sonra üniversite lojmanlarından otobüs geçmemektedir. Burada oturan hocalarımız açısından ciddi bir mağduriyet oluşmaktadır. Sivas Belediyesi umarım bu sorunu biran önce çözer" diye konuştu.