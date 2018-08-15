Kurban Bayramı’nda yaralanmalara dikkat

Dr. Turan Taş, Kurban Bayramı’nda kurban keserken meydana gelebilecek yaralanmalarla ilgili uyarılarda bulunarak kesiklerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Op. Dr. Turan Taş el yaralanmaları, basit cilt yaralanmaları ile sınırlı olabileceği gibi,"Tendon, sinir, kemik, damar, eklem yapıları da içeren komplike yaralanmalar şeklinde olabilir ve hatta organ kopmaları oluşabilir. Hayvan darpları sonucu el, kol, ayak, bacak, yüz kırıkları oluşabilir. Yaralanma sonrasında olay yerinde ilk müdahale ile temiz bezle kanama durdurulmalı, yabancı cisim batmış ise çıkarılmalıdır. Ciddi kanamalar olduğunda iki üç tane bez üst üste kullanılmalı, 10-15 dakika yaranın üzerine bastırılmalıdır. Yaralanma bileğe doğru olmuş ise kanamayı durdurmak zor olabilir ve acilen bir sağlık merkezine başvurmaları gerekir. Acil bir sağlık merkezine ulaşıncaya kadar el kalp seviyesinde tutulmalıdır. Yaralanmalara kısa sürede ve doğru müdahale edilmesi kas, sinir ve tendon yaralanmalarının tedavisinde en iyi sonucu almak açısından önemlidir" dedi.

"Bazı yaralanmalar için mikrocerrahi gerekebilir"

Taş, bazı yaralanmalar için mikrocerrahi gerekebileceğini söyleyerek, "Mikrocerrahi için gerekli alt yapının olduğu hastaneler tercih edilmelidir. Kas, sinir ve tendon yaralanmalarında ameliyat sonrası rehabilitasyon gereklidir ve fizik tedavi takibi ve uygulamaları, onarım sonrasında iyileşme sürecinde etkili ve fonksiyonlarının tekrar kazanılmasında gereklidir.Yaralanmalar ve kesiklerin oluştuğu ortamın ve yaralanmanın kirli olduğu unutulmamalıdır. Yaranın enfeksiyon kapmaması için acil müdahalenin yanı sıra kullanılan malzemenin temiz olmasının önemli. Kesiğin öncelikle sabun ve su temizlenmesi gerekir ve hayvan tüyü, çıkarılabilecek kadar küçük yabancı madde varsa onların çıkarılması önemli. Ayrıca yaraya müdahale eden kişinin elinin de temiz ve mümkünse eldiven giymiş olmalı Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi birçok hastalığın kan yoluyla bulaştığının unutulmaması gerekir" şeklinde konuştu.