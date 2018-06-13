Sivas tarihi Kent meydanında halka seslenen Akşener, Sivas’ın gelişmişlikte her geçen gün geriye doğru gittiğini söyledi. Akşener, “Sivas’ta gençler de yaşlılar da işsiz. Sivas’ta fabrika yok. Madenler kapatılmış. Cumhuriyetin kurulmasına ev sahipliği yapmış, kurucu şehir Sivas’ın bugün içerisinde bulunduğu durum, Sivas’ı cepte keklik görenlerin ortaya koyduğu tavırdır. Bunlara itiraz ettiğimiz için İyi Parti’yi kurduk. Bunlar itiraz ettiğimiz için Cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

“2.5 trilyon dolar topladılar”

Sivas’ın yılda 60 bin göç verdiğini açıklayan Akşener, Sivas’ta katılan kamu yatırımlarının yerine istihdamı arttıracak ve göçü önleyecek yatırımlar yapıldığını ifade ederek, “453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptılar ki satılanlar arasında Sivas Demir Çelik Fabrikası satıldı, Divriği madenleri satıldı, Kangal termik santrali satıldı ve çimento fabrikası satıldı. Ayrıca devletin burada var olan bütün kurumlarını da taşıdılar. Bu 70 milyar doların içerisinde Sivas’ta satılan madenler ve fabrikalar çalışanları ile ne kadar ederdi. Ayrıca 16 yılda 2,5 trilyon dolar vergilerimizden para topladılar. 16 yılda 2.5 trilyon dolar para toplandı bunlardan. Sivas’a satılanların yerine ne yapıldı. Fabrika yapıldı mı? İstihdam için yatırım yapıldı mı? Göçü engelleyecek bir şey yapıldı mı? Sivas her yıl 60 bin kişi göç veriyor” dedi.

İş bulamayan gençlere maaş

Akşener iş bulamayan gençlere ayda 500 TL vatandaşlık maaşı verecekleri vaadinde bulunarak, “Biz gençlerimize iş istihdam alanı oluşturacağız. Biz iş bulamamış her gencimize aydı 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz. Kaynağımız şu. Çılgın projeler ile cep dolduranların cebinden alacağız. 8 milyar tutuyor tamamı. Bu yıl ki bütçenin yüzde 1’i. Bu neye tekabül ediyor. Kiralık araçlar var ya; bakanlar biniyor, çocukları biniyor, gelinleri biniyor. O arabalara yıllık 8 milyar TL yıllık kira bedeli ödeniyor. Şimdi ben onlara diyeceğim ki ‘inin bakayım arabalardan inin.’ Gençler aç gezerken, gençler hayallerini kaybetmişken, umutlarını kaybetmişken o arabalarda keyif çatamazsınız” dedi.

“Yazıcıoğlu’nun ölümü aydınlatılacak”

Akşener göreve geldiğinde ilk işinin Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün aydınlatılacağını söyledi. Akşener, “Benim çok yakın, kardeşim gibi olduğum. Sizin evladınız, rahmetli, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun o olayını 2009’dan beri gökyüzüne bakarak arayanlar, bununla ilgili hiçbir hareket yapmayanlar, işlerine geldiği zaman sadece rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını kullananlara biz inşallah iktidar olunca ve Cumhurbaşkanı seçilince ilk işim burayı aydınlatmak olacak” ifadelerini kullandı.

“Yanındakilerin zeka sorunu var”

Ülkede beka sorunu olmadığını söyleyen Akşener, “Bu ülkede terör mücadelesini hep yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. PKK silah bırakıp pişmanız diyene kadar mücadelemiz devam edecek. Ama sıfır sorunla teslim alınan bu ülkenin bu hale gelmesinin sorumlusu sayın Erdoğan’dır. Şimdi diyor ki ‘ülkenin beka sorunu var.’ Hadi oradan be. Beka sorununu oluşturan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da zeka sorunu var” şeklinde konuştu.

Akşener, Sivas mitinginin ardından karayolu ile Tokat’a hareket etti.