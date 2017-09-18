Okul servisinin çarptığı ilkokul öğrencisi öldü

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi 47’inci Sokak üzerinde meydana geldi. Şehit Talha Emre Zilegil İlkokul ve Ortaokulu’nda eğitim gören Hülya-Mehmet Kayabaş çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Tunahan Kayabaş (10), eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde öğle tatilinde evine gitti. Evinde öğle yemeğini yedikten sonra annesinden 1 lira alan Tunahan’a dondurma almak üzere yolun karşısındaki bakkala geçmek isterken Mehmet Y. idaresindeki 58 S 0160 plakalı okul servis minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı duyan Tunahan’ın ailesi de hastaneye geldi. Çocuğun öldüğünü öğrenen anne Hülya ve baba Mehmet hastanenin önünde gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları sakinleştirdi. Aynı okulun öğrencilerden ve kazayı gören Muhammet Emin Tekçe, "Çocuk ilk başta dondurma almıştı. Yolda gidiyordu. Araba ezdi. Adam arabadan inip çocuğa baktı. Çocuğun öldüğünü anlamış gibiydi" dedi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından minibüs sürücüsü Mehmet Y.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.