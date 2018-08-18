Otobüste kalp pili durdu, şoför hastaneye yetiştirdi

Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezinin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Toptancılar-Galericiler Sitesi seferini yapan ve içerisinde yolcusu bulunan 58 H 0083 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Taşdemir (37) AVM’nin önündeki duraktan yolcu alarak yoluna devam etti. Bu sırada otobüsün arka kısmında oluşan hareketliği fark eden Taşdemir durumun ne olduğunu sordu. Yolcuların kız çocuğunun fenalaştığını söylemesi üzerine Taşdemir yolculardan izin alarak güzergahından çıkarak kalp pili duran çocuğu Numune Hastanesine götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.

Taşdemir, yaşadığı olayı anlatarak şunları söyledi:

"Yolcular ’kaptan’ dedi ’iki saniye durma şansın var mı?’ diye sordular. Ne olduğunu sordum kalbinin durduğunu söylediler. Yanında arkadaşları vardı onlarda kalbinde pil olduğunu söyledi. Hastane götürdüm. Tedaviye aldılar. Daha önce para bulmuştum. Trafik kazası olmuştu anneyle bebeği vardı onları da hastaneye yetiştirdim. Askerden eğitimini aldığım için ambulans şoförüydüm. En ufak bir şeyde tedirgin oluyorum. Benim de kızım var inşallah o kız çocuğu da iyi olmuştur. Her yolcuyu kendi ailem gibi görüyorum. Biz bu işi yapıyoruz ama bir yandan da gözümüz yolcular da. Hava sıcak insanların şekeri var, kalbi var. İnsanların bize dua etmelerini istiyorum."

Otobüs şoförü Taşdemir daha önce otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi ve önünde kaza yapan otomobilde bulunan anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ile gündeme gelmişti.