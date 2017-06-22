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22 Haziran 2017 15:08

Renkli kolonyalara dikkat

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kolonya satışlarında artış oldu, 40 yıldır kolonya üreten Reşat Ateş bayramda kalitesiz, etil yerine metil alkol olan renkli kolonyalara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Renkli kolonyalara dikkat

22 Haziran 2017 15:08


Yüz yıllardır bayramların vazgeçilmezi olan kolonya, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte raflardaki yerlerini aldı. Vatandaşlar en güzel kokuyu misafirlerine ikram etmek için üreticilerin yolunu tuttu. Üretici Reşat Ateş insanların farklı farklı zevkleri olduğunu ve herkese hitap ettiklerini belirterek, "Gençler, yaşlılar, orta yaşlılar farklı farklı kokular beğeniyor, özellikle yaşlılar biraz daha ağır çiçeksi kokular, gençler biraz daha parfümsü kokular, orta yaşlılar doğal kaliteli saf limon , tütün kullanıyor. Bizim sabit müşterilerimiz var. Genelde Sivas dışına da çalışıyoruz, rağbet her yıl artarak devam ediyor" dedi.


Kolonya seçimi hakkında bilgi veren Ateş,"Renkli kolonyalardan kaçınmak lazım, dışarı da etiketi markası olmayan ürünler tercih edilmemeli, döktüğün zaman kokusundan ve renginden fark edebilirsiniz. Saf kolonya renkli olmamalı, hiçbir kolonya renkli çıkmıyor, renksiz çıkıyor sonradan boyama yapılıyor. Yapılan bu işlemde kolonyaya zarar veriyor. Bu kolonyayı döktüğünüz zaman renginden ve berraklığından anlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.




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