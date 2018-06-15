Saatler içinde çöp dağlarından eser kalmadı

Türkiye’nin en temiz şehirlerinden birisi olan gösterilen Sivas’ta arife günü bayram alışverişleri yoğun geçti. Bir çok kişi son günü bekleyince alışveriş işlemleri gece yarısına kadar sürdü. Mağazaların yoğun olduğu caddelerde karton ve poşetlerden oluşan çöp dağları oluştu. Sivas Belediyesi temizlik görevlilerinin özverili çalışması ile saatler içerisinde çöp dağlarında eser kalmadı. Sokaklar pırıl pırıl oldu. Bayram tatili olmasına rağmen görevlerinin başında olan temizlik görevlilerini unutmayan birde esnaf vardı. Bir esnaf tarafından banka yapıştırılan üzerinde “Belediyesi kardeşim. Buraları çok kirlettik. Hakkını helal et. İyi bayramlar” yazılı not temizlik işçilerini mutlu etti.