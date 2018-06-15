Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 13:42

Saatler içinde çöp dağlarından eser kalmadı

Sivas’ta yoğun geçen bayram alışverişlerinin ardından iş yerleri önünde çöp dağları oluşsa da bayram izni yapmayan Belediye temizlik görevlilerin öz verili çalışması sonucu saatler içinde çöp dağlarından eser kalmadı.

Saatler içinde çöp dağlarından eser kalmadı

15 Haziran 2018 13:42


Türkiye’nin en temiz şehirlerinden birisi olan gösterilen Sivas’ta arife günü bayram alışverişleri yoğun geçti. Bir çok kişi son günü bekleyince alışveriş işlemleri gece yarısına kadar sürdü. Mağazaların yoğun olduğu caddelerde karton ve poşetlerden oluşan çöp dağları oluştu. Sivas Belediyesi temizlik görevlilerinin özverili çalışması ile saatler içerisinde çöp dağlarında eser kalmadı. Sokaklar pırıl pırıl oldu. Bayram tatili olmasına rağmen görevlerinin başında olan temizlik görevlilerini unutmayan birde esnaf vardı. Bir esnaf tarafından banka yapıştırılan üzerinde “Belediyesi kardeşim. Buraları çok kirlettik. Hakkını helal et. İyi bayramlar” yazılı not temizlik işçilerini mutlu etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç