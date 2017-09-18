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18 Eylül 2017 16:59

Şehidin adı doğduğu köydeki okulda yaşatılacak

Ağrı’nın Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan’ın adı doğduğu Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki okula verildi.

Şehidin adı doğduğu köydeki okulda yaşatılacak

18 Eylül 2017 16:59


Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan ve Kayseri’de toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan’ın adı doğduğu Gürün ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki okula verildi. Şehidin isminin okula verilmesi için köyde program düzenlendi. Programa Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, şehidin annesi Fatma Doğan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programda şehidin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisini izleyen anne Fatma Doğan ve katılımcılar gözyaşlarını tutamadılar. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Keşke bende Abuzer gibi olsam şehitlik en büyük mertebedir anne baba ve köy halkı olarak gurur duymalısınız" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ise, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak,"Bugün okulların açılması münasebetiyle hayırlı bir işe vesile olduk şehidimizin ismini bu okulda yaşatacağız inşallah bu okulda okuyan öğrencilerimiz de birer Abuzer olma gayretinde olurlar ve vatanına milletine birer sadık asker olarak yetişirler" diye konuştu.




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