Şehit ailelerinden bedelli askerliğe destek

AK Parti tarafından bedelli askerlik ile ilgili teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasının ardından Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal dernek binasında açıklamalarda bulundu. Hızal,"Bizler vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizin aileleri ve uğurda kahramanca mücadele ederken yaralanan gazilerimizin duygu ve düşüncelerini ifade eden temsilciler olarak çıkacak olan bedelli askerliğin ülkemiz ve milletimizin menfaatine olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu milletin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman kendisini yenilemek ve geçmişte yaşanan askeri eğitim ve donanımı konusunda kendisini her geçen gün yenilemiş ve profesyonel askerliğe geçiş konusunda adımların atılması bizleri memnun etmektedir. Geçtiğimiz Fırat Kalkanı’nda, Afrin Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize alınan er ve erbaşlarımızın ne kadar tecrübeli ve donanımlı olmaları ordumuzu güçlendirmiş ve bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere korku vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin menfaatleri doğrultusunda alınacak kararların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedik çekinmeyeceğiz. Milletimizin ve devletimizin çıkarlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hızal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan yüce meclisimize çıkacak bedelli askerlik uygulamasıyla tavsiye niteliğinde bir görüş belirtmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ekonomik olarak çıkarlarını göz önüne alarak alt sınırı 15 bin TL ile öngörülen rakamlara ilaveten çalışma hayatında kendisinin geliri yüksek olan vatandaşların şehit ailelerimize ve gazilerimize destek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesinde oluşturulan vakıflara veya Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanteri ve donanımlarına destek amaçlı kurulan güçlendirme vakıflarına destek olmaları hususunda değerlendirme yapılmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla yapılan görüşmelerde terörle mücadele de şehit olan ailelerimizin çocukları, kardeşleri askerlikten muaf tutulmuşlardı. Cumhurbaşkanımızdan ve gazi meclisimizden bedenini bu vatanın bölünmez bütünlüğü için kanını ve vücudunun bir parçasını kaybeden kahraman gazilerimizin çocuklarının bedelli askerlikten de bu dönem içerisinden de muaf tutulmasını rica ediyoruz."