Terör örgütünün Sincar sorumlusunun şehit Bedirhan bebeğin isminin verildiği operasyonla öldürülmesini aile sevinçle karşılarken, anneanne Suudiye Demir, "Bedirhan’ın intikamını aldılar çok sevindim" dedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz günü, üs bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve silah arkadaşlarına kek, börek ve pasta götürdükten sonra kendi otomobiliyle dönen Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Şehit annen bebeği ile yan yana defnedilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) dün Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine terör operasyonu düzenledi. Ortaklaşa düzenlenen terör operasyonuna şehit bebek Bedirhan Mustafa’nın adı verildi. Operasyonda örgütün sözde Sincar sorumlusu ve ’kırmızı kategoride’ aranan teröristlerden ’Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Örgütün en yaşlı üyelerinden olan ve birçok terör saldırısının faali durumda bulunan Özden’in etkisiz hale getirilmesi, şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

"Bedirhan’ın intikamını aldılar"

31 Temmuz’daki terör saldırısında kızını ve torunun şehit veren Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Suudiye Demir, "Bedirhan’ın intikamını aldılar çok sevindim. Devletimden Allah razı olsun. Teröristi Allah kahretsin. Milletin ocağını söndürüyorlar. Allah belalarını versin. Devletimiz inşallah herkesin intikamını alır" dedi.

Anne ve bebeğinin hatırası anı köşesinde yaşatılıyor

Anneanne Suudiye Demir, torununun ve kızının hatırasını yaşatmak için evde anı köşesi oluşturdu. Kızının ve torunun fotoğraflarını oluşturduğu anı köşesine koyan anneanne torununa ve kızına olan hasretini fotoğraflara bakarak gideriyor. Hatıralarını saklamak için anı köşesi oluşturduğunu anlatan Demir, "Buraya geliyorum. Yavrularımla konuşuyorum. Bu köşeyi onlar için ayırdım. Benim savunmasız yavrularımdan ne istediler. Ellerinde silahı yoktu. Parmak kadar çocuğu ile yavrumdan ne istediler" diye konuştu.