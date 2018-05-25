Ramazanda insanların aç kalmaktan ve kilo almaktan korktuğunu ifade eden Süheyla Subaşı Uçar, “Doğru zamanlama ile doğru porsiyon tercih edildiğinde korkulacak bir şey olmadığı gibi bireyler mükemmel bir ruh ve beden detoksu sağlayabilir. En önemli öğünlerden birisi sahurdur. Bireyler aç kalmaktan korktukları için sahurda çok fazla besin tüketiyorlar. Aslında şeker dengesini bozdukları için gün içinde daha çok acıkıyorlar. Burada önemli olan doğru besin gruplarını tercih etmek. Bu yüzden sahurda kahvaltılık besinler tercih edilmeli. Süt, yumurta ve sebze gruplarından domates, salatalık ve yeşillik ile tam buğday ekmeği sofralarda yer alabilir. Bu sayede gün boyu daha verimli bir şekilde oruç tutulabilir. Unutmayalım ki; bir dilim tam buğday ekmeğinin eşdeğeri, bir küçük kare ramazan pidesidir” dedi.

Yavaş yiyip çok çiğneyin

İftarda su ile başlayıp hurmayla devam edilmesi gerektiğini ifade eden Uçar, “İftarda muhakkak çorba tercih edilmelidir. Ardından mümkünse salata yenmelidir. Çorba ve salata süresi 10-15 dakikalık bir süre olmalı. Kişi olabildiğince yavaş yemeli ve çok çiğnemeli ki; kan şekeri dengesi sağlansın. Gerekirse namaz kılan bireyler, çorba ve salatadan sonra namazlarını kılabilirler. Ardından ana yemeğe geçmek, şeker dengesinin daha iyi sağlanmasını sağlayacaktır. En önemli nokta çok çiğnemek ve yavaş yemektir” dedi.

Şekersiz tatlıları tüketin

Ramazan’da iftar sonrası şeker ihtiyacının arttığını belirten Uçar, “Tatlıda öncelikle meyve gruplarını tercih etmeliyiz. Hurma ve kayısı gibi şekerli meyvelerden bu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Tatlılar iftardan 2 saat sonra tüketilmelidir. Yanında da kesinlikle süt grubu tercih edilmeli ve tatlı porsiyon miktarı küçük seçilmelidir. Ramazanda tatlı yemek, normal zamanda tatlı yemekten 2 kat daha fazla zarar verir vücuda. Bu yüzden mümkünse şekersiz tatlılara soframızda yer vermeliyiz. İncirli kayısılı kek buna örnek olarak verilebilir. İçerisine hiçbir şekilde şeker koymuyoruz. Meyvelerin kendi tatlarıyla çok lezzetli bir kek elde edebiliyoruz” dedi.

Bol su için

Uçar, Ramazan ayında vücudun susuz bırakmaması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi. “Yaklaşık olarak 17 saat oruç tutuyoruz. Normalde en az saat başı bir bardak su içmemiz gerekiyor. Ramazan ayı dışında bunun için telefonlarımızda su hatırlatma uygulamaları kullanılabilir. Ancak ramazan ayında ise iftar sahur arası çok fazla su tüketerek, vücudumuzu susuz bırakmamalıyız.”