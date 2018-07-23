Şifa bebek çare arıyor

Sivas’ta 7 ay önce Hidrosefali rahatsızlığı ile dünyaya gelen Şifa Yağmur Kale isimli bebeğin rahatsızlık nedeniyle kafasındaki büyüme durdurulamıyor. Cemil ve Cemile Kale çiftinin 3. çocukları olan Şifa bebek, rahatsızlığının tedavisi bulunmasına rağmen Sivas ve Kayseri’deki çare arayışları sonuç vermedi. Ailenin ifadesine göre, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir operasyon geçiren bebeğin kafasındaki büyüme durmayınca Kayseri Erciyes Üniversitesi hastanesi ardından da Ankara Hacettepe Üniversitesinde çare arandı. Ancak bebeğe ilk cerrahi müdahale Cumhuriyet Üniversitesinde yapıldığı için her iki üniversite de Şifa bebeği kabul etmedi. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesinde tedavisi süren Şifa bebeğin kafasındaki enfeksiyon durdurulamadığı için kafasındaki büyüme devam ediyor. Kale ailesi bebeklerinin sağlığına kavuşması için tıbbi çare arıyor.

Doktorlarda çaresiz kaldı

Anne Cemile Kale, ilk operasyon Sivas’ta yapıldığı için bakan hastanelerin bebeğini kabul etmediğini belirterek, "Hastaneden de bize söylenen pediatri doktorlarının zayıf kaldığı ve daha iyi pediatri doktorlarının çocuğumuzu tedavi edebileceği. Bizim şu an çocuğumuzun hastalığının tedavi edilememesi ilgili sıkıntımız, pediatri doktorunun yetersiz olması. Burada tedavi devam ediyor. 5. derece antibiyotik kullanımı başladı ama çocuğumuz tedavilere yanıt vermiyor. Buradaki pediatri doktorları ise bize durumun kendilerini aştığını ve eksik kaldıklarını vurguladılar. Diğer hastanelere gittiğimizde ise buranın takibindeki hasta olduğumuz için bizi kabul etmiyorlar. Ameliyat Cumhuriyet Hastanesi tarafından yapıldığı için bizi hiçbir hastane kabul etmiyor. Ameliyat burada yapılmış olabilir ama bu tedavisine burada yanıt vermiyor. Çocuğumun tedavisi için iyi bir hastane ve benim çocuğumu ben tedavi edebilirim diyecek bir doktor istiyorum" dedi.

"Kafadaki büyüme durmuyor"

Baba Cemil Kale ise yaptığı açıklamada bebeğinin kafasındaki büyümenin durmadığını ifade ederek, "Çocuğumun kafasında su toplaması olduğu için şant taktılar. Şant takılmasının ardından taburcu olduktan 4 ay sonra kafada büyüme devam etti. Çocuğumu Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdüm. Çocuğumu tekrar götürdüğümde üniversite hastanesinden bana söylenen burada çocuğumun tedavisi için yapılacak bir şeyin kalmadığı oldu. Yapılacak bir şey kalmadığı için beni Kayseri’ye sevk edeceklerini söylediler. Ben de benim için çocuğumun daha önemli olduğunu söyledim ve çocuğumu aldım ve Kayseri’ye götürdüm. Bana Kayseri’de hastane yetkilisi tarafından söylenen Cumhuriyet Üniversitesinin yaptığı ameliyatı üstlenemeyecekleri oldu. Ben de çocuğumu aldım ve tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine döndüm. Benim çocuğum 3 aydır hastanede yatıyor. Buradaki beyin cerrahı hocalarıma her danıştığımda pediatri doktorlarının yetersiz olduğu için çocuğumun kafasındaki bos sıvı değerini düşüremediklerini söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yapılabilecek bütün tedavileri yaptıklarını ve şu an da yapacakları herhangi bir tedavinin kalmadığını söylüyorlar" diye konuştu.