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19 Temmuz 2018 15:27

Sivas Valisi Gül: "Hastaneye giden vatandaşlarımızdan durumu ağır olan yok"

Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde 4 günde 750 kişinin ishal ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmasına ilişkin durumu ağır olan vatandaş olmadığını ve içme suyuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Sivas Valisi Gül:

19 Temmuz 2018 15:27


Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde son 4 günde 750 kişinin ishal ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmasını değerlendirdi. Alınan numunelerin incelendiğini ve içme suyuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirten Vali Gül, “Bu tip durumlarda ilk akla gelen su oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri numunelerini aldılar. İçme suları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Anadolu’da genelde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını kaynak sularından karşılayabiliyor. Kaynak sularından şüpheleniyoruz. Bunun dışında klorlama çalışmaları zaten eskiden de yapılıyordu, şimdi de yapılıyor. Su numuneleri saat saat kontrol altında. Hastaneye giden vatandaşlarımızdan durumu ağır olan birisi yok. Sadece üç çocuğumuz yatarak tedavi gördü. Onlar da tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Suyla ilintili herhangi bir rahatsızlığımız yok. Şu anda ilçede de herhangi bir sorun yok" şeklinde konuştu.




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