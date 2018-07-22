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22 Temmuz 2018 10:59

Sivaslı fırıncılar kayık pidenin patentini istiyor

Sivas’ta kendine has karışımla kayık pide hazırlayan fırın ustası Sadettin Şanlı her öğün tüketilebilen ve vatandaşların vazgeçilmezi olan kayık pidenin patentini almak istiyor.

Sivaslı fırıncılar kayık pidenin patentini istiyor

22 Temmuz 2018 10:59


Sivas’ta yemek denildiği zaman akla ilk gelen yemek çeşitlerinden biri olan kayık pide sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geçmişten günümüze kayık pide kültürünü yaşatmaya çalışan fırın işletmecisi Sadettin Şanlı bu eşsiz lezzetin tescillenmesini ve patentini istiyor. Farklı karışımlarla günde 3 öğün tüketilebilen kayık pidenin taklidinin yapılmamasını isteyen Şanlı, patent ve tescil için çalışma yapılmasını bekliyor.


Kayık pidenin Sivas’ta yıllardır yapılan bir lezzet olduğunu ifade eden fırın işletmecisi Sadettin Şanlı, "Bu lezzeti daha çok yaşlılar bilir, pek gün yüzünde olan bir lezzet değil. Kayık pideyi geçmişten beri bildiğim için son yıllarda kimse yapamıyordu. Tuzlugöl Mahallemize fırın açtık ve zamanla bu lezzeti bilen kişiler istemeye başladı. Baya bir rağbet gördü ve günlük 50-60 tane yapıyoruz. Bu pidenin çeşitleri var. Öğünlere göre de bu pidenin çeşitleri ayrılıyor. Pidemizin içerisine sabah kahvaltısına; yumurta, tereyağı, sucuk ve pastırma olarak isteğe bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Öğlen pidesinde;kuşbaşı, yumurta ve kaşar karıştırabiliyoruz. Akşam öğününde ise öğlen öğününde olduğu gibi karışım yapıyoruz. Bu yaptığımız pide bizim memleketimiz Sivas’a has bir lezzettir. Bu pidenin taklidinin yapılmasını istemiyoruz. Pidemizin patentini almak istiyoruz. Sivas’ımızın köftesi, etli pidesi tescilli ise kayık pidemiz de Sivas’a tescillenmesini istiyoruz" dedi.




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