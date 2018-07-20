Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan takımını yendi

Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sebail ile karşılaştı. Sergio Rochet, Paul Papp, Carl Medjani, Vitaly Dyakov, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N’Dinga, Robinho, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Arouna Kone 11’i ile sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmayı başardı. Sivasspor’un gollerini Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç atarken, Sebail’in tek golünü ise ikinci yarıda penaltıdan Agabala Ramazanov kaydetti.

Mücadeleyi Sivasspor As Başkanı Faruk Taşseten, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve taraftarlar takip etti.