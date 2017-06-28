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28 Haziran 2017 20:46

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 1.

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

28 Haziran 2017 20:46

Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Daha sonra ise gruplar halinde top kapma çalışması yapıldı. İdmanı ziyaret eden yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu meşale yakarak takıma destek verdi. Taraftarlar, Başkan Mecnun Otyakmaz ile bol bol fotoğraf çektirdi. Sivasspor’un Elazığspor’dan transferi Hakan Bilgiç ve başka takımlarda geçen sezon kiralık oynayan futbolcularda idmanda yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekipte yarın futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirilecek.




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