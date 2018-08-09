Sivasspor yeni transferlerini tanıttı

Yeni sezona teknik direktörlüğü değişikliği ile giden ve kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren Demir Grup Sivasspor’da yeni transferler basına tanıtıldı. Kadrosunu Barcelona’dan Douglas, Dinamo Kiev’den Sergiy Rybalka, Gençlerbirliği’nden Uğur Çiftçi ve Aydın Karabulut, Altınordu’dan Erdoğan Yeşilyurt’tan, Sivas Belediyespor’dan İlker Sayan ve Santos’dan David Braz ile güçlendiren kırmızı-beyazlı ekipte Başkan Mecnun Otyakmaz yeni transferlere başarılar diledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin Sivas Belediyespor’dan kadrosuna kattığı İlker Sayan transfer sürecini değerlendirerek, "Ben buraya gelmiştim. Yeni evlendim eşimi de getirmiştim. Evde beraberdik haberi beraber aldık. Çok mutlu oldum. Çünkü hayallerim ve hedeflerim var. Mecnun başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu şansı da çok iyi bir şekilde kullanırım. İlk etabı atlattık. İmzayı attık. İnşallah Sivasspor’a uzun yıllar hizmet ederim" ifadelerini kullandı.

Gaziantepspor ile oynanan hazırlık maçında taraftarın kendisine olan desteğinin sorulması üzerine Sayan, "Öz güvenim yerine geldi. Tereddüt vardı, hafif bir heyecan vardı ama bunu üzerimden attım. İnşallah resmi maçlarda da aynı performansı sergilerim. Başarılı olurum" dedi.

Douglas: "Kendimizi hazır hissediyorum"

Barcelona’dan kiralık olarak takıma dahil olan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos da yeni sezon öncesi kendisini hazır hissettiğini belirterek, "Sezon öncesi Barcelona’da da burada da hazırlıklarımı yaptım. İdmanlara çıkıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Ufak bir kas sakatlığı yaşadım. Bu hafta boyunca tedavimi oldum. Sakatlığımı atlatmış bulunmaktayım" diye konuştu.

Erdoğan Yeşilyurt: "Başarılı bir takıma geldim"

Sivasspor’un Altınordu’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt’ta başarılı bir takıma geldiğini ifade ederek, "Çok şanslıyım. İlk Altınordu’ya transfer olmam Avrupa’dan çıkış yakalamak için hayalimi gerçekleştirdim. Çok heyecanlı geldim buraya şuanda iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Uğur Çiftçi:"Yuvama geldim"

Transfer sürecinde milliyetçi davrandığını söyleyen defans oyuncusu Uğur Çiftçi de, şunları söyledi:

"Menajerim bir çok kulüpten teklif geldiğini söyledi. Ama aralarında Sivasspor’un da olduğunu söyledi. Ben de Sivasspor ile görüşmesini ve bir sonuç almadan hiç bir kulüp ile görüşmemesini istedim nitekim transferim gerçekleşti. Mecnun başkana çok teşekkür ediyorum. Yuvama geldim. İnşallah Sivasspor’a layık olurum."

Yiğidolar’ın geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen ve bu sene bonservisi kadrosuna kattığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka da Sivasspor’un iyi bir takım olduğunu tekrar takıma katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Aydın Karabulut da aslen Sivaslı olduğunu hatırlatarak yeniden Sivasspor’a dönmeyi çok istediğini belirterek transferinde emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz yeni transferlerle basın mensuplarına poz verdi.