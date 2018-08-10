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10 Ağustos 2018 17:49

Sivasspor’a yeni forma sponsoru

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Bursa’da faaliyet gösteren Halıca firmasıyla 1 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Sivasspor’a yeni forma sponsoru

10 Ağustos 2018 17:49


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, firmanın yönetim kurulu başkanı Hulusi Karakuş, kırmızı-beyazlı ekibin futbolcularından Robinho, Ziya Erdal, David Braz ve Hakan Arslan katıldı. Başkan Mecnun Otyakmaz, "Sivasspor için önemli bir imza törenindeyiz. Çok değerli Halıca firması halı sektöründe çok önemli bir marka Sivasspor’umuza sponsor oldu. Bugünden itibaren şortlarımız da Halıca markası yer alacak. İnşallah Sivasspor’un başarılı günlerinde bu forma üzerimizde olur. Hem de değerli sponsor firmamız içinde hayırlı, uğurlu bir işbirliği olur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Fabrikaları Bursa’da ve birçok ilde temsilcilikleri var" dedi.


Firmanın yönetim kurulu başkanı Hulusi Karakuş ise Sivasspor’a sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Otyakmaz ve Karakuş 1 yıllık sponsorluk sözleşmeye imza attı.


Sivasspor’un başarılı oyuncuları Robinho, David Braz, Hakan Arslan ve Ziya Erdal yeni sponsorun isminin yer aldığı şortları giyerek basın mensuplarına poz verdi.




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