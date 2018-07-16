Sivasspor’da futbolculara ’Var’ eğitimi verildi

Önümüzdeki seneden itibaren Spor Toto Süper Lig’de de uygulanmaya başlayacak olan VAR sistemi ile ilgili D.G. Sivassporlu futbolcular da eğitimden geçti. Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından kırmızı-beyazlı ekibe VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. Takımın Bolu’da kamp yaptığı oteldeki eğitimde teknik kadro ve futbolculara, VAR’ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.