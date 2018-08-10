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10 Ağustos 2018 11:46

Sivasspor’da samba rüzgarı esecek

Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu David Braz ile resmi sözleşme imzalamasının ardından kadrosundaki Brezilyalı futbolcu sayısını 3’e çıkardı.

Sivasspor’da samba rüzgarı esecek

10 Ağustos 2018 11:46

Kadrosunda Robinho ve Barcelona’dan transfer ettiği Douglas Pereira dos Santos’u da bulundurulan kırmızı-beyazlı ekip yeni sezonda sahalarda samba rüzgarı estirecek.


Geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak adından söz ettiren Demir Grup Sivasspor yeni sezona da iddialı giriyor. Teknik direktörlüğünü Süper Lig’in en genç teknik direktörü Tamer Tuna’nın yaptığı kırmızı-beyazlı ekip yaptığı transferlerle de adından söz ettiriyor. Geçen sezon kariyerinde Milan, Real Madrid ve Manchester City gibi takımların bulunduğu Robinho’yu kadrosuna katan Yiğidolar, kadrosunu Brezilyalı futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor.


Yeni sezonda samba rüzgarının eseceği kırmızı-beyazlı ekip İspanya’nın Barcelona takımından Douglas Pereira dos Santos’u kiralık olarak kadrosuna katarak önemli bir transferi gerçekleştirdi. Douglas transferinin ardından Sivasspor Robinho’nun bir dönem Santos’da beraber oynadığı 31 yaşındaki Brezilyalı stoper David Braz’ı da satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Braz transferiyle kadrosundaki sambacı sayısını 3’e çıkaran kırmızı-beyazlı ekip kadrosunda 9 ayrı milletten 12 yabancı oyuncu bulunduruyor.




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