Sivas’ta 243 Afgan kadın polis adayı eğitime başladı

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ’Afgan Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Güçlendirmesine İlişkin İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ çerçevesinde Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen 6’ncı dönem kadın polis eğitimi, 243 Afgan kadın polis adayının katılımıyla başladı. Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’ndaki Şehit Osman Yurt Kültür ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören Türkiye ve Afganistan milli marşlarının okunmasının ardından başladı. Daha sonra kadın polislerin gerçekleştirdiği eğitimlerin gösterildiği sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülke olarak hem fizik coğrafyamızda hem gönül coğrafyamızda yer almış dost ve kardeş ülkelerimizle her alanda işbirliği yapmaktayız. Dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmeye bölgemizde ve gönül coğrafyamızda huzurun ve barışın hakim olması için elimizden gelen bütün gayreti sonuna kadar göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda özellikle terörle mücadelede, kaçakçılıkla, uyuşturucuyla mücadelede, yabancı terörist savaşçılarla mücadelede elde ettiğimiz bütün deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşarak bu işin üstünden hep birlikte gelmenin, hep birlikte başarabilmenin mücadelesinden önderlik etmek istiyoruz. Bu bağlamda yaklaşık 25’e yakın ülkeyle işbirliği içinde hem Polis Akademisine bağlı polis merkezlerimizde tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Afganistan bizim için çok özel ve çok farklı bir ülke Afganistan’ı ilk tanıyan devlet Osmanlı Devleti olmuştur. O günden bugüne hem tarihi hem kültürel hem de insani anlamda her türlü işbirliğimizi, dayanışmamızı en ileri seviyede kardeşçe geliştirmeye ve sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah bundan sonrada böyle olacak. 2011 yılında imzaladığımız mutabakat çerçevesinde 11’incisini düzenlediğimiz bir eğitimin içerisindeyiz. Bundan sonrada bu işbirliğimiz artarak devam edecek" dedi.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise, "Afgan polislere verdiğimiz eğitimler iki noktada odaklanıyor. Birincisi polis temel eğitimi, ikincisi uzmanlık eğitimidir. Biz bu eğitime çok önem veriyoruz. Afgan polislerin kapasitesinin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz."diye konuştu.

Törene Sivas Valisi Davut Gül, Afganistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aminullah Arım, Afganistan İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları Sorumlusu Tuğgeneral Hekmat Spahi Rasooli, Proje Müdürü Stephen Moore, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu’nda bugüne kadar 3 bin 107 kadın ve erkek Afgan polis adayı eğitim görerek mezun oldu. 4 ay boyunca eğitim görecek 243 kadın polis adayı silah bilgisi ve atış simülasyon atış eğitimi, ilk yardım, arama teknikleri, trafik polisliği, sürücü eğitimi, temel sürüş, olay yeri inceleme ve delil toplama, güvenlik sistem ve cihazları, rapor yazma ve ifade almak teknikleri, çocuk suçluluğu, aile içi şiddet, kadınlara karşı işlenen suçları içeren eğitimlere tabi tutulacak. Eğitime Türkiye’nin ana sporluğunda NATO ve Japonya finansman desteği sağlıyor.