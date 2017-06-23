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23 Haziran 2017 15:14

Sivas’ta bayramda otoparklar ücretsiz

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla otoparkların ücretsiz olacağını bildirdi.

Sivas’ta bayramda otoparklar ücretsiz

23 Haziran 2017 15:14


Konu hakkında açıklama yapan Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehir içi halk otobüsü seferlerinin sabah 09.00’da, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 08.00’de başlayarak 23.30’a kadar devam edeceğini ifade etti.


Şehir içindeki ücretli yol kenarı otoparklarının da bayram süresince ücretsiz olacağını söyleyen Kaynar,"Halkımızın bayramda ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.


Öte yandan belediye tarafından Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’na yapılan otobüs seferleri ise bayram süresince devam edecek. Vatandaşlar tüm seferlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi 444 58 44 numaralı çağrı merkezini arayarak veya belediyenin internet sitesinden öğrenebilecek.




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