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20 Mayıs 2018 17:17

Sivas’ta ’Çerkes Sürgünü’ protesto edildi

Sivas’ta yaşayan Çerkes kökenliler Kafkasya’da yaşanan soykırım ve sürgünün 154’üncü yılında yaşananları protesto etti.

Sivas’ta ’Çerkes Sürgünü’ protesto edildi

20 Mayıs 2018 17:17


Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyeleri, Çerkes sürgünü ve soykırımının 154’üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. 200 kişilik Çerkes grubu "21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırımını ve Sürgününü Unutmadık, Unutmayacağız", "Çerkes Soykırımı ve Soykırımda Ölenleri Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankartlar açtı.


Grup adına konuşan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan,"Bundan 154 yıl evvel 21 Mayıs 1864, Çerkesler’in etnik soykırıma tabi tutulduğu kara bir gündür. Bizler bu soykırımdan sağ kurtulan atalarımızın evlatları olarak, bugün şehitlerimizi ve türlü acılara maruz bırakılmış atalarımızı anmak, onların manevi huzurunda şükranlarımızı ifade ediyoruz. Değerli atalarımız sizleri rahmet ve minnetle anıyor, akıttığınız kanın, katlandığınız fedakarlığın asla boşa gitmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. Büyük toplumsal olaylar, tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak zulme destek vermektir. Bu bağlamda biz Çerkesler son yıllarda gerek ülkemizde , gerek tüm dünyada yaşanan şiddet olaylarına duyarsız kalmıyor zulüm nereden gelirse gelsin şiddetle protesto ediyoruz." dedi.


Konuşmanın ardından soykırımda ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.




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