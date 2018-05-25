Sivas’ta dilenci operasyonu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dilencilerin sayısının artması üzerine Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların duygularını sömüren ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden Sivas’a gelerek genellikle cami çıkışlarında dilenenleri yakalayan zabıta ekipleri vatandaşların duygularının istismar edilmesine engel olunuyor. Yakalanan 11’i çocuk 27 dilenci Zabıta Müdürlüğüne getirilerek burada üst taraması yapıldı. Dilencilerin üzerinden ise sadece 225 lira para çıktı. Dilencilere para cezası kesildi.

"Bu konuya hep beraber dur diyelim"

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı, hep beraber dilencilere ’dur’ denilmesi gerektiğini vurgulayarak,"Ramazan ayı münasebetiyle kente gelen dilenci sayısının artış oluyor. Dilencilik bir suç değil, bir kabahattir. Dilencilik kabahat olduğu için poliste zabıtada zaman zaman dilenen insanları alıyoruz üzerlerini arıyoruz, belli kabahatler kanunu ile cezalarını kesiyoruz ve bırakıyoruz. Dilenmek suç değil ama dilendirmek suçtur. Belediyemizin Gıda Bankası’na, Sosyal İşler Müdürlüğü’ne devletimizin Aile Sosyal Politikalarına buralara desteklerimizi yaptığımız zaman bizler gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Özellikle cami önlerinde insanların duygularını istismar ederek, bizlerin üzerinden çok güzel paralar kazanıyorlar. Haksız bir kazanç elde ediliyor. Bu konuya hep beraber dur demeliyiz." dedi.