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19 Eylül 2017 11:16

Sivas’ta Gaziler Günü kutlandı

Sivas’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas’ta Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 11:16


İlk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Vali Davut Gül ve il protokolü daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğini de ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına karanfil bırakan Gül ve beraberindekiler dua etti.


Programa 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivas Şube Başkanı Mustafa Hızal ile diğer il protokolü katıldı.




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