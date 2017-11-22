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22 Kasım 2017 14:59

Sivas’ta kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas’ta kayak merkezine mevsimin ilk karı yağdı

22 Kasım 2017 14:59


Sivas’ta yüksek kesimlerde geçtiğimiz gece etkili olan kar yağışı ile 2 bin 552 metre rakımda bulunan Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Merkez Sorumlusu Murat Çanaklıtaş, mevsimin ilk karının yağması ile sezon hazırlıklarına başladıklarını, gerek olması halinde yapay kar desteğine de başvurup Aralık ayının ilk haftasında tesisi faaliyete sokacaklarını söyledi. Çanaklıtaş yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece mevsimin ilk karı yağdı. Şuanda 10 santimetre civarında bir kar kalınlığı var. Bu gece ve yarın da kar yağmasını bekliyoruz. Bundan sonraki dönemde kar yağacaktır. Yağmasa da yapay karlandırma cihazlarımız ile parkurlarda ihtiyaç duyulan karları üretip pistleri karlayacağız. Sezonu Aralık ayının ilk haftası veya ikinci haftasında açmış olacağım” dedi.




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