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17 Eylül 2017 15:01

Sivas’ta ’Kerkük’ yürüyüşü

Sivas’ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Irak’ın Kerkük kentinde yapılacak bağımsızlık referandumunu protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Sivas’ta ’Kerkük’ yürüyüşü

17 Eylül 2017 15:01


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani tarafından Kerkük’ün bağımsızlığı için düzenlenecek olan referandumun 25 Eylül’de yapılacağının açıklanmasının ardından Sivas’ta Alperen Ocakları İl Başkanlığı referandumu protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Alperen Ocakları il binası önünde başlayan yürüyüşte yaklaşık 50 kişilik grup Atatürk Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Burada grup ’Kerkük Türk’tür Türk kalacak’ ’Barzani şaşırma sabrımızı taşırma’ gibi çeşitli sloganlar attı.


Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalca, "Önümüzdeki günler Irak’ta yapılacağını söyledikleri referandumla kendilerine devlet kurma hayali olanlara birkaç hatırlatma yapmak gerekmektedir. 1926’da yapılan Ankara Antlaşması gereği Irak- Türkiye sınırı kesin bir şekilde belirlenmiştir. Bu sınırlar içerisinde Kerkük- Talafer- Musul, Irak’ın üniter yapısına bırakılmıştır. Bu anlaşmada yapının değişmemesi gerektiği kesin olarak belirtilmiştir. Ancak bugün Irak’ta Ankara antlaşmasında belirtilen kesin yapı kalmadığından yine değiştirilmek istendiğinden dolayı bizim Misak-ı Milli sınırlarımız ve antlaşmalarımız geçerli olacaktır. Orada Barzani denen adam Kerkük için hala üslupsuz ve hadsizce konuşuyor. Barzani denen emperyalist köpeğe yüce Türk milleti ve devletini haddini bildirmelidir. Kerkük Türkmenlerine maddi ve manevi her türlü destek sağlanmalıdır. Yaşanan olaylar yine göstermiştir ki Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur" dedi.




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