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21 Kasım 2017 10:12

Sivas’ta Liseler Arası Bilek Güreşi Yarışması

Sivas Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü (SİZDER) Bilek Güreşi takımı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla ’Sivas Liseler Arası Bilek Güreşi Yarışması’ düzenlendi.

Sivas’ta Liseler Arası Bilek Güreşi Yarışması

21 Kasım 2017 10:12


Kentteki AVM’de gerçekleştirilen yarışmaya 23 liseden 95 sporcu katıldı. 6 sıklette, sağ ve sol kol olmak üzere düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. İzleyicilerin tezahüratları eşliğinde, çekişmeli maçlara sahne olan yarışma profesyonel müsabakaları aratmayan görüntülere sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.


Yarışma ile ilgili bilgi veren Ulusal Hakem Mustafa Aydın,"6 yıldır düzenlenen yarışmalarda bilek güreşine ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu yarışmalar vesilesiyle gençlerimize ulaşma imkanı buluyor, onları ata sporumuz bilek güreşi ile tanıştırıyoruz. Sağlıklı, ahlaklı, zinde bir gençlik için gayret ediyoruz ve içlerinden şampiyonlar çıkarıyoruz" dedi.




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