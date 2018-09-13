Sivas'ta orman yangını korkuttu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Yıldızeli ilçesinin Halkaçayır köyü yakınlarında çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına gelen Sivas Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve köy sakinleri müdahale etti. Engebeli araziye girmekte zorlanan itfaiye ekipleri için iş makineleri ile yol açıldı. Uzun süren söndürme işlemleri vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Yangında yaklaşık 15 hektar alan kül oldu. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, yangının üzerlerine doğru geldiğini fark eden vatandaşların kaçmaları dikkat çekti.

Köy sakinlerinden Hüdayi Yaşöz, yangının rüzgarın etkisiyle çoğaldığını ifade ederek, " Bir kısmımız etkilendi zaten geri çekildik. Yangın İtfaiye gelene kadar ana yola vardı.İtfaiye gelene kadar söndü. Neden başladığı belli değil Aşırı sıcak var zaten bir cam kırığı olabilir. Yaklaşık 15 hektar alan yandı" dedi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.