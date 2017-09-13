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13 Eylül 2017 16:59

Sivas’ta orman yangını

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Sivas’ta orman yangını

13 Eylül 2017 16:59


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirözü köyünde arazine yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Köy sakinleri de küreklerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda ağaç kül oldu. Ekipler uzun süre alanda soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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