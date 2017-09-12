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12 Eylül 2017 18:26

Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas’ta otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

12 Eylül 2017 18:26


Kaza saat 15:30 sıralarında İlçeye bağlı Güngören köyü yolunda meydana geldi. Güngören köyünden Suşehri istikametine gitmekte olan Kadir Yüksel (41) yönetimindeki 10 PN 206 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yüksel ile otomobil içerisinde bulunan Şaban (85), Dursaliye, (43),Gülüzar, (39),Gülsüm (12) ve Kaan (9) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şaban ve Dursaliye Yüksel’in durumlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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