Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:16

Sivas’ta polis ve jandarmadan bayram uygulaması

Sivas’ta jandarma ve polis ekipleri Ramazan Bayramı öncesi şehrin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Sivas’ta polis ve jandarmadan bayram uygulaması

23 Haziran 2017 14:16


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı dolayısıyla şehrin giriş ve çıkışlarında güvenli trafik denetimi uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları uyardı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.


Trafik Tescil Denetleme ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, emniyet ile jandarma trafik ekiplerinin ortak çalışma yaptığını belirterek, "81 ilde aynı uygulama var, biz de ilçelerimizle birlikte aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Özellikle emniyet kemeri ve araçların diğer eksiklikleri olup olmadığını denetleyeceğiz. Uygulamamız sadece bu değil, araçlara diğer güvenlik yönüyle de bakılacak, hem trafik hem de asayiş uygulamalarımız devam edecek" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:45
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:12
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!