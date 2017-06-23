Sivas’ta polis ve jandarmadan bayram uygulaması

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Ramazan Bayramı dolayısıyla şehrin giriş ve çıkışlarında güvenli trafik denetimi uygulaması kapsamında denetim yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları uyardı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Trafik Tescil Denetleme ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, emniyet ile jandarma trafik ekiplerinin ortak çalışma yaptığını belirterek, "81 ilde aynı uygulama var, biz de ilçelerimizle birlikte aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Özellikle emniyet kemeri ve araçların diğer eksiklikleri olup olmadığını denetleyeceğiz. Uygulamamız sadece bu değil, araçlara diğer güvenlik yönüyle de bakılacak, hem trafik hem de asayiş uygulamalarımız devam edecek" dedi.