Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 13:31

Sivas’ta TOKİ konutlarının kuraları çekildi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sivas merkezde inşa edilen 438 konutun kura çekimi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivas’ta TOKİ konutlarının kuraları çekildi

12 Haziran 2018 13:31

Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.


TOKİ tarafından Yenimahalle’de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için 4 Eylül Spor Salonu’nda kura çekimi yapıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kura çekiminde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplu Konut İdaresi kura çekimi hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Burada inşaatlar yarı yarıya bitmiş durumda gelecek yıl Haziran ayında teslim edilecek. Bura evlerden şehit yakınlarımıza veriyoruz, engellilere veriyoruz ve diğer Sivaslı hemşehrilerimize veriyoruz. Bu ana kadar Sivas’ta 8 binin üzerinde toplu konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Allah nasip ederse vatandaşlarımız biz toplu konuttan ev almak istiyoruz derlerse her birisinin taleplerini karşılayana kadar TOKİ Sivas’ta ev yapmaya devam edecektir. Allah sevdiklerinizle bu evlerin içerisinde bayram kutlamayı nasip etsin" dedi.


Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini yaparak ilk konutun hak sahibini belirledi. Kura çekiminde adını duyanlar büyük sevinç yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç