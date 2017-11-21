Sızır Şelalesi doğal güzelliğiyle büyülüyor

İlçeye bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle sonbahar aylarında misafir ağırlıyor. Bölge halkının ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çeken Sızır Şelalesi’nin etrafındaki çat ormanlarının yapraklarının sararmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Doğal güzelliğiyle, evlenen çiftlerin uğrak mekanı da olan şelale adeta doğal fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

Nişanlanan ve fotoğraf çekinmek için şelaleye gelen Şeyma Bektaş ve Süleyman Ayaz çifti şelaleyi herkesin görmesi gerektiğini belirterek fotoğraf çekinmek için burayı tercih ettiklerini söyledi.