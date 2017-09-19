’Soğukta yapamazsın’ dediler, şimdi paraya para demiyor

İlçeye 20 kilometre uzaklık bulunan Kalın köyünde yaşayan Ali Çetin farklı arayışlara girerek daha çok Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen Ayçiçeği ekmeye karar verdi. Diğer çiftçilerin ’Sivas’ın soğuk havasında yapamazsın" sözlerine aldırış etmeyen Çetin bin 500 dönüm araziye Ayçiçeği ekti. 15 yıldır ektiği Ayçiçeği’nde yüksek verim elde eden Çetin bu yılki hasada başladı. Çetin, ektiği Ayçiçeği’nde yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ediyor.

"Yaklaşık 400 ton çekirdek bekliyoruz"

Çiftçiliğin baba mesleği olduğunu ve 15 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Ali Çetin, "Soğuktan olmaz dediler. Hava şartlarından dolayı insanlar ’olmaz’ dediler. Sivas’ın hava şartları insanları biraz tedirgin etti. Bu rakımla alakalı bir şey, burası uygun, çok lezzetli bir çekirdek çıkıyor buradan. Üretimden memnunuz, ürünler güzel lezzeti güzel, iyi para ediyor, memnunuz yani 15 senedir kesintisiz devam ediyoruz. Şuan bin 500 dönüm ekili yerimiz var yaklaşık 400 ton çekirdek bekliyoruz. Kilosunu 5 liradan satıyoruz. Toplamda buradan yaklaşık 2 milyon lira para kazanmayı bekliyoruz" dedi.

İnsanların başta bu işe soğuk bakıp daha sonra biraz bu işe ısınmaya başladıklarını belirten Çetin, "İlk başlarda fazla yönelme olmadı yeni başladılar, yöneliyorlar biraz bu işe soğuk baktılar ’olmaz’ dediler başta, şimdi işe sıcak bakıyorlar insanlar yavaş yavaş çekirdeğe yönelecek. Buranın çekirdeği başka bölgelerle aynı ama bizim bu çekirdek biraz daha lezzetli alıcısı iyi. Şuan bizim bizim ekip var 20 kişi, hasat yapanlar var 80 kişi toplam 100 kişi çalışıyor burada" diye konuştu.