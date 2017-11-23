Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, gece ise sıcaklığı eksi 10’a kadar gerilemesi sokak hayvanları için de tehdit oluşturuyordu. Sivas Belediyesi, sokak hayvanlarını dondurucu soğuktan korumak için bir çok belediyeye örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Sivas Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bulunan yaklaşık bin adet kedi ve köpek, kafeslere yerleştirilen elektrikli ısıtıcılar ile soğuktan korunuyor. Bu merhametin Sivas Belediyesine aylık faturası ise 10-12 bin TL arasında değişiyor. Soğuktan korunan hayvanların burada beslenmesi ve tedavileri de sağlanıyor. Sokaklarda bulunan sahipsiz hayvanlar ekipler tarafından toplanıp güvenli ve sıcak bu ortamda ağırlanıyor.

Aylık maliyet 10-12 bin TL

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Arslan, aylık ısıtma giderlerinin 10-12 bin TL civarında olduğunu belirtip, “Havaların soğuması ile barınağımızdaki 950’ye yakın hayvanı elektrikli ısıtıcılarla ısıtıyoruz. Yemekleri, bakımları ve tedavileri de burada yapılıyor. Açık ve kapalı alanda ısıtıcılarımız var. Kapalı alandaki ısıtıcıları şimdi çalıştırdık. Açık alandaki ısıtıcılar ise hayvanları tehdit edecek bir ısı olan eksi 10 derecede otomatik olarak çalışıyor. Hayvanlarımıza burada gereken ilgiyi gösteriyoruz. Aylık elektrik giderimiz 10-12 bin TL civarında” dedi.

Hayvan oteline taşınacaklar

Arslan, Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Hayvan Oteli’nin bu yıl içerisinde tamamlanacağını, önümüzdeki yıl ise hayvanların modern olarak inşa edilen bu barınağa taşınacaklarını ifade ederek, “Bu yıl hayvanlarımızı bu barınakta son kez ağırlıyoruz. Önümüzdeki yıl modern olarak inşa edilen yeni barınağa geçecekler. Orada ise ısıtma buharlı sistemler ile sağlanacak” diye konuştu.