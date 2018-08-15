Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 17:34

Suşehri’nde yaz Kur’an kursu sona erdi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde açılan yaz Kur’an kursu düzenlenen programla sona erdi.

Suşehri’nde yaz Kur’an kursu sona erdi

15 Ağustos 2018 17:34


Kemalpaşa Mahalle Camisi’nde açılan yaz Kur’an kursuna katılan 150 kursiyer öğrenci için düzenlenen programda konuşan İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan, yaz tatilinde öğrencilerin hem tatillerini, hem de camilerde Kuranı kerim ile birlikte dini bilgiler öğrenmelerinin çok güzel olduğunu söyleyerek yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti.


Öğrencilere Kur’an-ı Kerim ile birlikte dini bilgilerin de verildiğini belirten Kemalpaşa Cami İmam Hatibi Adem Ocak ise güzel bir sezon geçirmekten dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç