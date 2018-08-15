Suşehri’nde yaz Kur’an kursu sona erdi

Kemalpaşa Mahalle Camisi’nde açılan yaz Kur’an kursuna katılan 150 kursiyer öğrenci için düzenlenen programda konuşan İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan, yaz tatilinde öğrencilerin hem tatillerini, hem de camilerde Kuranı kerim ile birlikte dini bilgiler öğrenmelerinin çok güzel olduğunu söyleyerek yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere Kur’an-ı Kerim ile birlikte dini bilgilerin de verildiğini belirten Kemalpaşa Cami İmam Hatibi Adem Ocak ise güzel bir sezon geçirmekten dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.