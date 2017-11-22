Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 15:10

Ulaş’ta Nakış ve İğne Teknikerleri Kursu açıldı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik basit nakış iğne teknikleri kursu açıldı.

Ulaş’ta Nakış ve İğne Teknikerleri Kursu açıldı

22 Kasım 2017 15:10


İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun yaptığı açıklamada, kadınların talepleri doğrultusunda açılan kursa 16 kursiyerin katıldığını kursun 288 saat 4 ay süreceğini aktararak, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini belirtti.


Coşgun,El Sanatları Teknolojisi öğretmeni Neslihan Umutlu Karakaş tarafından verilen kursta kursiyerlerin ev tekstil, çeyizlik ürünlerin hazırlanması ve evde yıpranmış el işlemeleri dokumalarının yenilenmesi bakım ve onarımının yapılmasını öğrendiklerini ifade etti


Coşgun, kursların ev kadınlarına meslek edindirdiğini, sosyalleştirdiğini, kaynaşma ve dayanışmayı artırdığı gibi komşuluk ilişkilerini de pekiştireceğini vurgulayarak, "Kursiyerlerimiz aynı zamanda meslek öğrenerek kurs sonrası evlerinde yapacakları çalışmalarla aileye maddi kazanç sağlayabilecekler" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    -1°C
  • Cumartesi
    Sisli
    -1°C
  • Pazar
    Sisli
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç