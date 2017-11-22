Ulaş’ta Nakış ve İğne Teknikerleri Kursu açıldı

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun yaptığı açıklamada, kadınların talepleri doğrultusunda açılan kursa 16 kursiyerin katıldığını kursun 288 saat 4 ay süreceğini aktararak, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini belirtti.

Coşgun,El Sanatları Teknolojisi öğretmeni Neslihan Umutlu Karakaş tarafından verilen kursta kursiyerlerin ev tekstil, çeyizlik ürünlerin hazırlanması ve evde yıpranmış el işlemeleri dokumalarının yenilenmesi bakım ve onarımının yapılmasını öğrendiklerini ifade etti

Coşgun, kursların ev kadınlarına meslek edindirdiğini, sosyalleştirdiğini, kaynaşma ve dayanışmayı artırdığı gibi komşuluk ilişkilerini de pekiştireceğini vurgulayarak, "Kursiyerlerimiz aynı zamanda meslek öğrenerek kurs sonrası evlerinde yapacakları çalışmalarla aileye maddi kazanç sağlayabilecekler" diye konuştu.