Uygunuçarlar: "Sivaslı bize sahip çıksın bizde Sivas’a"

Volkan Uygunuçarlar seçimlere 3 gün kala seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Günün erken saatlerinde vatandaş ve esnaflarla buluşan Uygunuçarlar seçim gezileri kapsamında Yenişehir Mahallesi esnafı ve Yenişehir mahalle muhtarını ziyaret ederek destek ve dua istedi. Cumhur İttifakı’nın önemini Beton Travers Fabrikası’nda çalışan işçilere anlatan Uygunuçarlar Cumhur İttifakı’nın ülkenin bekası için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra Yavu Beldesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Uygunuçarlar ardından Şeyhhalil ve Yukarı Ekecik köylerini ziyaret ederek destek ve dua istedi Dr. Uygunuçarlar, kahvehanede asılı Muhsin Yazıcıoğlu fotoğrafını görünce,"Kendisi Sivas ve ülkemize mal olmuş büyük bir liderdi. Bizlerin Ülkü Ocakları genel başkanıydı. Rabbim inşallah bize de bu yürüdüğümüz yolda O’nun gibi Sivaslılar’ın gönlüne düşmeyi nasip etsin. Memleketimize şehrimize hizmet etmeyi nasip etsin. Bu bir hizmet yarışıysa bu çıtayı bizim çok yukarılara çıkarmamızı nasip etsin" dedi.

Sivas’ın çok fazla eksiği olduğuna vurgu yapan Uygunuçarlar,"Hep diyoruz üreten şehir olsun çiftçiye sahip çıkılsın köylüye sahip çıkılsın. Hayvancılık burada güçlü sahip çıkılsın. Allah nasip kısmet eder inşallah rabbim bize bu görevleri nasip ederse bizim tek derdimiz tek sevdamız ülkemize ve Sivas’ımıza hizmet etmek. İnşallah sizlerin desteği ile biz bunları yapmak için bu yola çıktık. Cumhur İttifakı’na da Allah’ın izni ile tüm hemşehrilerimizin sahip çıkacağına inanıyoruz rekor bir oy alacağız Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan inşallah ilk turda seçilmesini sağlayacağız. Mecliste de bilge lider Devlet Bahçeli’yi güçlü bir şekil de olması için tüm oylarımızı bu yönde kullanacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin devlet adamlığını, milletini ne kadar düşündüğünü, ülkesini ne kadar sevdiğini Allah’a şükürler olsun ki tüm Türkiye gördü. Güzel bir ittifak kuruldu. Bu ittifak kolay kurulmadı. Bu ittifaka bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için sahip çıkacağız. Milliyetçi Hareket Partisi vekilleri inanın mağdurun, mazlumun yanında. Bu milletin yanında. Bu milletin gereklerini söyleyecek vekil adaylarıdır. Bizlere sahip çıkın istiyoruz bizlere sahip çıkın bizde memleketimize şehrimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu.