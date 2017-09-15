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15 Eylül 2017 11:00

Yabancı turistler Kangal köpeğine hayran kaldı

Dünyanın 10 farklı ülkesinden Sivas’a gelen yabancı turistler ’Anadolu Aslanı’ diye tabir edilen dünyaca ünlü meşhur Kangal köpeğine hayran kaldı.

Yabancı turistler Kangal köpeğine hayran kaldı

15 Eylül 2017 11:00


Tur operatörleriyle Amerika, Tayland, Hindistan, Malezya, Pakistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden Sivas’a gelen 30 kişilik turist kafilesi Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezin sorumlusu Hüseyin Yıldız’dan Kangal köpekleri hakkında bilgi alan yabancı turistler köpeklere hayran kaldı. Yabancı turistler ’Anadolu Aslanı’ diye tabir edilen Kangal çoban köpeklerinin büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler Kangal köpekleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.


Yabancı turistlere ziyarette eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Sivas’ın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Turizm potansiyelinin gösterilmesi tanıtılması lazımdı. 10 farklı ülkeden gelen konuklarımız bugün Sivas’ın tarihi doğal güzelliklerini, markalarını ve lezzetlerini tattılar. Sivas hakkında bilgi sahibi oldukları kanaatindeyim" dedi.



"Kangal köpeği kültür temsilcisi"


İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız ise Kangal köpeğinin ciddi bir marka değeri olduğunu ve önemli bir kültür potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Kangal köpeği potansiyel bir kültür temsilcisi nasıl başka bölgelerde aslanlar ziyarete gidiliyorsa, şempanzelerden bahsediliyorsa kangalların doğal ortamlarında bakıldıklarında ne kadar mutlu olduklarını, doğal ortamlarında nasıl sevindiklerini ve belki de çok sıkıldıkları hayattan geçmişe çocukluk dönemine dönüştürülen bir hayatı gördüler. Ben bu durumdan mutluluk duydum" diye konuştu.


Yabancı turistler de Sivas’ı çok beğendiklerini ve burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Kangal köpeklerinden çok etkilendiklerini söylediler.




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