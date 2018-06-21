Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 13:14

Yenişehir Bölgesi’nde otobüs güzergahında değişiklik

Sivas Belediyesi özel halk otobüsü seferlerinde güzergah değişikliği yaptı.

Yenişehir Bölgesi’nde otobüs güzergahında değişiklik

21 Haziran 2018 13:14

Yenişehir bölgesinin Numune Hastanesi’ne kolay ulaşımı için yeni güzergah belirlendi.


Halk otobüslerinin toplanma merkezinin Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisine taşınmasının ardından hem üniversiteye, hem de yeni Numune Hastanesi’ne bütün mahallelerden tek biletle ulaşma imkanı sağlandı. Yeni Hastane güzergahı dışında kalan Yenişehir, Üçlerbey ve Kızılırmak mahalleleri ile köy garajı ve şehirlerarası terminal bölgesi için yeni güzergah belirlendi. Buna göre yeni güzergah ile birlikte artık bu bölgeler de Numune Hastanesi’ne tek biletle gidebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç