Yenişehir Bölgesi’nde otobüs güzergahında değişiklik

Yenişehir bölgesinin Numune Hastanesi’ne kolay ulaşımı için yeni güzergah belirlendi.

Halk otobüslerinin toplanma merkezinin Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisine taşınmasının ardından hem üniversiteye, hem de yeni Numune Hastanesi’ne bütün mahallelerden tek biletle ulaşma imkanı sağlandı. Yeni Hastane güzergahı dışında kalan Yenişehir, Üçlerbey ve Kızılırmak mahalleleri ile köy garajı ve şehirlerarası terminal bölgesi için yeni güzergah belirlendi. Buna göre yeni güzergah ile birlikte artık bu bölgeler de Numune Hastanesi’ne tek biletle gidebilecek.