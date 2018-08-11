Bakan yardımcıları Hilmi Bilgin ve Selim Dursun’a hayırlı olsun dileklerini ileten Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ,"Sivas’ın ve Sivaslı çiftçilerimizin bundan sonraki süreçte sizden beklentileri daha da artmıştır. Sivaslı çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını çözümünde bugüne kadar sarf etmiş olduğunuz çaba ve gayretlerinizden ötürü odam ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bu yıl ki hasat döneminde ilimizde rekolte beklenenin üzerindedir. Gelecek yıl için şimdiden bazı önlem ve tedbirler alınması gerekmektedir. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi ve Sivas bölgesinde tarım ve hayvancılığın daha da geliştirilmesi konusunda sizlerle ortak çalışmalar yürüterek bunların hayata geçirilmesi için desteklerinizi bekliyorum. Çiftçilerimiz zor günlerde her zaman devletimizin ve hükumetimizin yanında yer almıştı. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Görevinizde başarılar diliyor Sivas’a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Hilmi Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sivas’ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çektiler.

Çetindağ ve yönetim kurulu üyeleri, bakan yardımcıları Bilgin ve Dursun’a çeşitli hediyeler takdim ederek misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.