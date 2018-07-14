15 Temmuz nedeniyle şehit yakınları, gazi ve aileleri bir araya geldi

Tekirdağ Valiliğinin düzenlediği programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Meclis Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Garnizon Komutanı Topçu Kur. Alb. Selçuk Kubilay Karslı, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, şehit aileleri, gazi ve yakınları katıldı.

"Onların bu kahramanlıkları bu fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur"

Programda bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, şehit ve gazileri anarak, “Onların bu kahramanlıkları bu fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur. Sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Türkiye’yi terör örgütleri aracılığıyla, terör eylemleri ile teröristler ile terbiye edeceğini, istediği şekilde yönlendireceğini sananlar beyhude uğraşıyorlar. Bizim için şehitlik mertebelerin en yücesidir. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, geleceğimizin adeta birer mührü birer kilidi gibidir” dedi.

Program İl Müftüsü İsmail İpek’in yemek duası ile son buldu.