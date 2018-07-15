Şentop, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve Erdoğan’ın kendisine ‘Meydanlara çağrı yapalım’ dediğini kendisinin de Murat 124 marka bir aracın üzerine çıkarak vatandaşlara bir konuşma yaptığını ifade etti.

Tekirdağ’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni bir dizi program gerçekleşti. AVM önünden, Tekirdağ Valiliğine kadar süren ve Tekirdağlıların yoğun katılım gösterdiği bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından Valilik önünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı.

Programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Meclis Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Topçu Kur. Alb. Selçuk Kubilay Karslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

“Cumhurbaşkanımız, ‘Bunlara pabuç bırakmayalım’ dedi”

Programda bir konuşma yapan Meclis Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Şentop o geceye dair şunları söyledi: “Ben birkaç gün Ankara’daydım. Dokunulmazlık dosyaları ile ilgili birkaç imza için gitmiştim. O gün döndüm Tekirdağ’a. Gece bunu haber aldığımız zaman hemen o zamanki il başkanımız Ahmet Akçay ve sayın valimiz ile telefonda irtibat kurduk. Öncesinde cumhurbaşkanımızla saat 22.30 civarında görüştüm. Bazı kesin bilgiler Ankara’dan gelince; bu darbe teşebbüsünün içerisinde hava kuvvetlerinin bazı unsurlarının, jandarmanın bazı unsurlarının bulunduğunu Ankara’dan ilgili kaynaklardan aldıktan sonra cumhurbaşkanımızı aradım. Onda da bazı bilgiler vardı, bir kısmını da ben kendisine arz etmiş oldum. ‘Meydanlara bir çağrı yapalım’ dedi. ‘Vatandaşlarımızı direnme konusunda teşvik edelim, meydanlara çağıralım. Bunlara pabuç bırakmayalım’ dedi. Biz de bunun üzerine bizim milletvekili Whatsapp grubumuz var. Oradan temas kurduk. Tekirdağ’da Valilik önünde toplanmak üzere arkadaşlarımıza haber verdik. İlk geldiğimizde Aydoğdu Mahallesi’nden Roman kardeşlerimizin çoğunlukta olduğu bir toplulukla beraber eski bir araç olan Murat 124’ün üzerine çıkarak bir konuşma yapmıştım. Daha sonra Sayın Valimiz buradaydı, o zaman Jandarma Komutanımız buradaydı. Tekirdağ’da esasen çok ciddi bir kalkışma olmadı. Kırklareli, Gelibolu, Şarköy civarından İstanbul’a sevk edilmek istenen bir takım asker gruplar vardı. Onlarla ilgili gerekli tedbirler de burada alındı”

“Halk, devlete, hükümete, siyasi iktidara, sahip çıkmak için sokaklara döküldü”

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasındaki en önemli nedeninin vatandaşların direnişi olduğuna vurgu yapan Şentop 15 Temmuz’un halk hareketleri içerisinde bir ilk olduğunu ifade etti. Şentop, “Dünya tarihte halk hareketleri, halkın sokağa dökülmesi olaylarına baktığımızda bunların hepsinde halk mutlaka siyasi iktidara karşı devlete karşı sokağa dökülmüştür. Bunun başka bir örneği yok. Bir tek 15 Temmuz var. 15 Temmuz’da bu halk, devlete hükümete siyasi iktidara anayasal sistemine sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Bu isyan hareketlerinin, halk hareketlerinin tek istisnasıdır. Niye böyle oldu? Devlet benim devletim diyebildiği için. Devlet ve millet bütünleşmesi sağlandığı için. Milletin değerleriyle devletin değerleri aynılaştırıldığı için oldu. Onun için Tayyip Erdoğan sokağa çıkın buna karşı durun dediğinde çoğu kimse, bunların hepsi AK Partili değil başka siyasi partilerden de insanlar Cumhurbaşkanımızın sözünü dinleyerek çıktı. Çünkü bu devlet benim devletim, eğer bir şey olacaksa seçimde sandıkta yapıyoruz. Böyle zorla, zorbalıkla, yabancı ülkelerin istihbaratlarının taşeronları eliyle, iktidar değişikliği olmaz dedi milletimiz” ifadelerini kullandı.

Program konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlık tarafından hazırlanan 15 Temmuz gecesini anlatan kamu spotunun izlenmesi ile sürdü. Tekirdağ Valiliğinin ev sahipliğinde hazırlanan program demokrasi nöbeti ile devam etti.