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15 Ağustos 2018 14:51

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde Tekirdağ’da etkinlik düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde deprem simülasyon tırıyla genç ve çocuklarda deprem farkındalığı oluşturacak.

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde Tekirdağ’da etkinlik düzenlenecek

15 Ağustos 2018 14:51

Ayrıca alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı “Marmara’da Deprem Çalışmaları ve Depreme Dirençli Yapılar” konulu panel düzenlenecek.


Büyük yıkıma neden olan 17 Ağustos Marmara Depremi’ni her yıl çeşitli etkinliklerle anan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığınca düzenlenecek etkinliklerle, vatandaşlarda deprem bilinci oluşturmaya çalışacak. Bu kapsamda 16-17 Ağustos tarihlerinde sahil dolgu alana kurulacak Büyükşehir Belediyesine ait simülasyon tırıyla vatandaşlar deprem hakkında bilgilendirilecek ve deprem sırasında yapması gerekenleri öğrenecek.


Ayrıca 17 Ağustos Cuma günü saat 14.30’da alanında uzman akademisyenlerin de konuşmacı olarak katılacağı “Marmara’da Deprem Çalışmaları ve Depreme Dirençli Yapılar” konulu panel düzenlenecek. Panelde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Gülüm Tanırcan, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, yaptığı konuşmalarla katılımcıları bilgilendirecek.




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