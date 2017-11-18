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18 Kasım 2017 09:56

2017-2018 afete hazır okul eğitimleri başladı

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek “Afete Hazır Okul Projesi” kapsamında verilen afet Bilinci eğitimleri başladı.

2017-2018 afete hazır okul eğitimleri başladı

18 Kasım 2017 09:56


Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Altınova Ortaokulu, Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Öğretmen Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu, Özel Tekirdağ Meriç Ortaokulu, Fevzi Çakmak Ortaokulu, 13 Kasım Ortaokulu, Aydoğdu Ortaokulu ve İnönü ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine “Temel Afet Bilinci” eğitimi verildi.


Okullarda verilen eğitimlerde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.




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