2018 Yılı yatırımları değerlendirildi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genel Sekreter Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Bülent Doğan, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Yüksel Özdal ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, tamamlanan ve devam eden yatırımlar değerlendirilirken, önümüzdeki dönem yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.