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22 Haziran 2018 12:40

300 jandarmayla dev operasyon: 20 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından il genelinde 80 ekip, 300 personelle yapılan dev operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 20 kişi yakalandı.

300 jandarmayla dev operasyon: 20 gözaltı

22 Haziran 2018 12:40


Tekirdağ ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik metruk bina, sokak araları, eğlence mekanları, park ve bahçelerde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından drone destekli 80 ekip, 300 personel, 1 uyuşturucu madde tespit köpeği ile düzenlenen operasyonda metruk bina ve araçlar kontrol edilerek, 8 bin 230 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve aranan 20 kişi gözaltına alındı.


Öte yandan yapılan aramalar kapsamında, 18 araç trafikten men edilirken 3 adet tabanca, 4 bin 500 dolu makaron, 190 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.




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