4 hırsızlık zanlısı nefes kesen operasyonla yakalandı

Gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.

Olay, Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cefa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralık bir otomobille geldikleri Çerkezköy’de yüzlerine kar maskesi takarak kapının kilidini demir makas ile keserek girdikleri büfeyi soyan hırsızlar devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Polis, tüm ikazlara rağmen sürücüsünün durmadığı otomobilin lastiklerini ateş ederek patlattı. Buna rağmen jant üzerinde kilometrelerce kaçan şahıslar, Kızılpınar Mahallesi yakınlarında önleri kesilerek durduruldu.

Gözaltına alındılar

Polis ekipleri, hırsızlık zanlıları Yusuf S. ve Özkan E. (17) ile Serkan (18) ve ağabeyi Serdar Y.’yi (20) gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada ise çalınan sigaralar ile hırsızlık için kullanılan kar maskeleri ve demir makası bulundu.

Polisteki ifadelerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen 4 şahıs, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.